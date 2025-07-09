Творческий мастер-класс ко Дню семьи прошел в Мытищах

В местном отделении партии «Единая Россия» организовали мастер-класс по изготовлению ромашек — символа Дня семьи, любви и верности. Организовала мероприятие Анжелика Бутенко — исполнительный секретарь

Главной его мастер-класса стало укрепление семейных ценностей и выражение чувств через творчество.

Родители вместе с детьми создавали символ праздника — ромашку. Результатом занятия стали поделки, которые можно использовать в качестве подарка или украшения интерьера.

«Мы хотим напомнить всем о важности бережного отношения к близким и ценностям, которые объединяют семьи», — поделилась Анжелика Бутенко.

Подобные мероприятия проходят в округе регулярно, за анонсами можно следить в официальных социальных сетях администрации округа.