Творческий конкурс для участников «Активного долголетия» прошел в Егорьевске

Финал областного конкурса «Ты супер!» прошел в Егорьевске. Событие собрало самых талантливых пенсионеров из Подмосковья. Участниками мероприятия стали более 300 человек — представителей 17 муниципалитетов, сообщили в Минсоцразвития региона.

Все они приехали, чтобы вдохновлять зрителей своей жизненной энергией.

Гостей праздника принимали по знаменитой русской традиции — хлебом-солью и пирогами.

Тон праздника задала танцеваться площадка. Каждый желающий также мог посетить мастер-классы по созданию сувениров или понаблюдать за работой мастеров.

Минсоцразвития опубликовало имена победителей по номинациям.

Суперфлористом стала Валентина Зайцева из Талдома, в категории для садоводов отличился участник из Егорьевска Геннадий Быстров, а лучшим мастером стала Ольга Федюшина из Жуковского.

Звание «Супершеф» получили сразу четыре участника. Среди них оказались Елена Карпова из Луховиц, Наталья Демидова из Егорьевска, Ольга Гришина из Подольска и Ольга Квасова из Ступина.

Кульминация события происходила на центральной сцене. За абсолютную победу и титул «Ты супер!» боролись пять активных участниц. Они презентовали свои визитки, демонстрировали знания в интеллектуальном квизе, проявляли режиссерский талант, сражались в «Битве модельеров» и показывали нереальные перевоплощения в «Шоу двойников».

Победительницей стала Лидия Нефедова из Егорьевска.

Конкурс «Ты супер!» стал очередным доказательством, что возраст дает лишь новые возможности, а талант не имеет границ.