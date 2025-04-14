Творческий коллектив из Павловского Посада «Арт voice» отметил 10-летие

Мероприятие прошло в Доме культуры «Октябрь». Воспитанники коллектива под руководством Надежды Илларионовой подготовили музыкальные номера.

«Поздравляем коллектив „Арт voice“ и его руководителя с этой знаковой вехой в их творческой деятельности. Праздник показал, как важно сохранять искренние чувства и стремление к творчеству», — отметила заместитель главы Павлово-Посадского городского округа по профилю культуры, спорта и работы с молодежью Светлана Аргунова.

Ранее мы рассказывали о том, что театральная студия из Павловского Посада победила в областном конкурсе «Театр, где играют дети». Ребята представили несколько спектаклей, один из которых занял первое место.