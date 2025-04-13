Театральная студия из Павловского Посада победила в областном конкурсе

Студия «Лунный свет» школы № 10 из Павловского Посада стала победителем областного конкурса «Театр, где играют дети». Ребята представили несколько спектаклей, один из которых занял первое место. Все постановки готовили специально для конкурса.

Один из спектаклей — «Детки из клетки» — занял четвертое место. В нем ученица шестого класса Анастасия Афанасьева исполнила главную роль.

Постановка рассказывает о новенькой девочке, которая сталкивается с жестокостью сверстников и получает кличку «Чучело». Спектакль был показан на сцене Дома культуры «Филимоновский».

Художественный руководитель студии отметила, что через этот образ хотели передать эмоции школьников, переживающих буллинг.

«В этот раз я старалась особенно. Хотелось выложиться по максимуму. Это было непросто, но зрители остались довольны. Мне подарили цветы и шоколадки. Я очень рада», — сказала Анастасия Афанасьева.

Следующий спектакль театральная студия планирует снова показать на сцене Дома культуры «Филимоновский».