Творческое объединение жителей старше 40 лет в Лобне отметило юбилей

Клуб «Кому за 40» в Лобне отметил свое 20-летие. Юбилейный концерт, посвященный этой дате, прошел в Доме культуры «Красная Поляна».

Поздравить участников коллектива, которые уже 20 лет радуют жителей городского округа своим мастерством, пришли их друзья и коллеги из других творческих объединений дома культуры. На концерте, получившем название «От всей души, с поклоном и любовью», звучали душевные песни и стихи.

Собравшиеся на вечере вспомнили людей, которые стояли у истоков создания клуба. Участники коллектива, которым руководит Мария Стародубцева, признались, что «Кому за 40» стал для них настоящей большой и дружной семьей.

Не обошлось и без наград — юбилярам в завершение концерта вручили грамоты и памятные медали.

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