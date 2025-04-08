Творческий фестиваль-конкурс «Талант без границ» пройдет в Сергиевом Посаде

Фестиваль-конкурс «Талант без границ» пройдет во Дворце культуры имени Гагарина в Сергиевом Посаде 10 и 11 апреля. На нем выступят творческие коллективы из разных округов Подмосковья.

Как сообщили в региональном Минкультуры, заявки на участие в фестивале подали коллективы и солисты из Егорьевска, Талдома, Солнечногорска, Одинцова, Коломны и других округов. В финал вышли около 300 выступлений в разных номинациях и возрастных категориях.

В состав жюри войдут режиссер театрализованных представлений и праздников, преподаватель Московского государственного института культуры Елена Таекина, мастер спорта по спортивной акробатике Андрей Аверин, руководитель центра воздушной акробатики Sky Pole Анастасия Абакунчик и другие.

Среди номинаций представили «эстрадный вокал», «русский народный вокал», «хоровое искусство», «детский танец», «современная хореография», «народный танец», «стилизация народного танца» и другие.

Вход для зрителей будет свободным.