Творческий фестиваль для пенсионеров «Дары осени» прошел в Можайске

В Можайском культурно-досуговом центре состоялся фестиваль «Дары осени», который организовали в рамках программы «Активное долголетие». Самых ярких и талантливых участников наградили дипломами и памятными подарками.

Председатель Совета ветеранов Можайского муниципального округа, депутат Совета депутатов Нина Истратова выступила перед собравшимися с приветственным словом. Она подчеркнула важность социальной и творческой активности пенсионеров.

Участники фестиваля состязались в трех основных номинациях: «Золотые руки», «Во саду ли, в огороде», «Однажды на пенсии…».

Гости мероприятия насладились яркой концертной программой с участием конкурсантов и выставкой их работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.