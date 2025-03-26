Творческие мастер-классы ко Дню работника культуры прошли в Шатуре

В Доме культуры имени Афанасия Косякова в Шатуре прошел фестиваль «АртФормат». Ко Дню работника культуры организовали творческие мастер-классы, в которых приняли участие порядка 100 жителей.

Гости мероприятия посетили занятие по речи «Искусство говорить», а также урок по рисованию.

«Возможно кто-то стесняется, и это именно то мероприятие, где люди могут раскрыть свои способности и решить заняться тем или иным делом профессионально», — отметил директор Комплексного молодежного центра муниципального округа Шатура Александр Гуреев.

Всех желающих попробовать себя в роли диджея научили миксовать треки. Помимо этого, для жителей Шатуры подготовили танцевальный мастер-класс по хип-хопу. Также на фестивале можно было посетить будку гласности — аналог советской телепрограммы.

«Мы предлагали жителям на камеру высказаться, оставить свои предложения и задать вопросы людям, которые при власти. В итоге передача получилась очень интересной», — поделилась специалист по работе с молодежью Юлия Воробьева.