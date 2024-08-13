Турниры ко Дню физкультурника прошли в спорткомплексе «Марфино» в Мытищах

Спортивные мероприятия провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Марфино» в Мытищах. Участие в турнирах по волейболу, футболу и флорболу приняли более 200 жителей сельских территорий.

Празднование Дня физкультурника в Мытищах затронуло как городские, так и сельские территории округа. Спортивные мероприятия прошли в селе Марфино. Проверить физические навыки и поучаствовать в развлекательной программе могли все желающие. Более 200 человек собрались в физкультурно-оздоровительном комплексе «Марфино», чтобы поисграть в волейбол, футбол и флорбол.

Участники могли посоревноваться и в индивидуальных дисциплинах: отжиманиях, гиревом спорте и армрестлинге. Изюминкой праздника стала семейная эстафета и вкусные угощения. Самые быстрые и ловкие участники получили грамоты и подарки.

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