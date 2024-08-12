Турниры и спортивные мастер-классы проведут в Мытищах ко Дню физкультурника

Принять участие в активностях и проверить свои физические навыки смогут как профессиональные спортсмены, так и любители. Старт программе даст лотерейный забега на дистанцию в один километр.

Все желающие смогут принять участие в зарядке и мастер-классах от мировых чемпионов. Представители городских предприятий сразятся в первом этапе новой Спартакиады трудящихся. Также пройдут турниры по боксу, греко-римской борьбе, стритболу и тренировки по кроссфиту. Организаторы подготовили спортивные аттракционы: «Гига-бокс», «Родео бык», «Надувное поло». Любители творчества и интеллектуальных развлечений смогут создать картину на мастер-классе по живописи или заняться йогой для мозга.

В акватории реки Яуза пройдут занятия по гребле на байдарках и уроки катания на сапах. А специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества представят выставку спасательной техники и проведут инструктаж по оказанию первой медицинской помощи. На полевой кухне всех желающих угостят чаем и наваристой кашей.

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