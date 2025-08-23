Турнир за кубок Дмитрия Саблина среди женских футбольных команд прошел в Химках

На стадионе «Арена Химки» состоялся пятый ежегодный турнир «Кубок Дмитрия Саблина» по женскому футболу. Состязания объединили 11 команд из Москвы, Московской и Орловской областей.

На поле вышли игроки 2015–2016 годов рождения. В перерывах между матчами собравшихся развлекали чирлидеры. Зрители могли стать участниками лотереи, а также сыграть в текбол и кикер. Кроме того, всех желающих угостили полевой кухней.

Турнир за кубок Дмитрия Саблина впервые провели в 2021 году. Тогда на поле сразились первые участницы, открыв тем самым новую традицию в календаре детско-юношеского футбола. Состязания проводили среди команд футбольных секций женского футбольного клуба ЦСКА. Со временем турнир расширил свои границы и стал площадкой для участников из других клубов.

