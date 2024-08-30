Турнир «Сила удара» пройдет в День города в Люберцах

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

В городском округе Люберцы 31 августа, в рамках празднования Дня города, состоится турнир «Сила удара». Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Для участия в турнире необходима предварительная регистрация, которую можно будет оформить на месте проведения соревнований с 11:20. Начало турнира запланировано на 12:00.

На площади перед зданием администрации мы проведем этот захватывающий турнир. Тройка победителей получит денежные призы.

«Дорогие земляки! Приглашаю вас на День города. Коллективы наших учреждений культуры, спорта и молодежи подготовили яркую программу, которая пройдет в поселках и центральной части города. Важно, что на каждой площадке будет организована акция „Доброе дело“, в рамках которой вы сможете передать гуманитарную помощь для жителей Курской и Белгородской областей», — рассказал глава округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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