Турнир по стритболу прошел в Мытищах

Соревнования по стритболу в формате «один на один» провели в Мытищах. Игры организовали на открытой специально оборудованной площадке.

Мероприятие посвятили Дню России. Главные отличия стритбола от «традиционной» игры баскетбол в том, что каждая команда может одновременно задействовать не более трех игроков, а игра идет в одно кольцо.

Соревновались на площадке 24 спортсмена. На первом этапе их разделили на восемь групп по три человека.

Лучшие игроки из каждой группы проходили в следующий этап по итогам группового отбора. Победителем турнира стал Владислав Рогов. Серебряным призером оказался Дмитрий Болышев. Третье место разделили два спортсмена — Егор Щерба и Антон Перичев.

Ранее мы рассказывали о том, что в Мытищах состоялся третий этап открытого первенства по пляжному волейболу в формате 4×4.