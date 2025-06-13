Третий этап открытого первенства по пляжному волейболу прошел в Мытищах

На стадионе пляжных видов спорта в парке «Мира» в Мытищах состоялся третий этап открытого первенства городского округа по пляжному волейболу в формате 4×4. Соревнования посвятили Дню России.

Побороться за звание лучших собрались команды из Мытищ, Москвы, Королева, Сергиева Посада и Пушкино.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов выступил перед участниками турнира и зрителями с приветственным словом. Он поздравил присутствующих с Днем России, а спортсменам пожелал отличного настроения и удачи в борьбе за победу.

Отметим, что пляжный волейбольный сезон завершится 13 сентября. Финальный этап посвятят празднованию Дня городского округа Мытищи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее. В регионе появятся новые физкультурно-оздоровительные центры, после реконструкции откроются два стадиона и Клинская школа олимпийского резерва.