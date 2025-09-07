Турнир по силовому экстриму провели в Люберцах в День города

В Люберцах в честь Дня города прошел большой праздник, организованный Федерацией силового экстрима России. Центральным событием стала попытка установить мировой рекорд по сценическому экстриму и всероссийский турнир «Богатырские игры. Люберцы-2025».

Силач из Омска Полад Мусаев за несколько минут согнул и сломал десятки металлических прутьев и болтов, завершив номер эффектным трюком — согнул три арматуры об голову. Рекорд официально подтвердили представители международного союза стронгменов.

В турнире приняли участие восемь спортсменов из разных регионов страны. Соревнования включали подъем тяжелых снарядов, буксировку автомобиля весом 3,5 тонны и метание камня в 120 килограммов.

Праздник дополнили показательные выступления, викторины и подарки для зрителей.