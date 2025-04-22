Турнир по силе удара к 80-летию Победы прошел в Люберцах

В Люберцах прошел турнир «Удар Победы». Его приурочили к 80-летию со дня окончания Великой Отечественной войны.

В соревновании приняли участие более тысячи человек из образовательных школ в Люберцах, сообщил глава городского округа Владимир Волков.

«Боксерская груша-силомер установлена на автомобиле „Урал“, который предоставила Люберецкая школа ДОСААФ. Грузовик объедет практически все школы округа. Первыми силу удара проверили ребята из гимназии № 24, лицея № 12, гимназии № 16, школы № 27 и школы „Созвездие“, — отметил Волков.

Участников поддержал шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский. Финал состоится 9 Мая на малой площади Центрального парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.