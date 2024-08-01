Турнир по мини‑футболу среди молодежных команд прошел в поселке Поварово

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный Дню ВМФ, прошел в поселке Поварово под Солнечногорском. На поле вышли воспитанники местной футбольной секции, среди юношей играли и две девочки.

Соревнования провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово» имени Бориса Михайлова. Игроков разделили на три команды по восемь человек. В рамках турнира ребята сыграли три матча. Поддержать футболистов приехал мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Алексей Захаров.

«Секция футбола в Поварове существует шесть лет. За это время тренеры воспитали много достойных ребят. В этот раз в ежегодном турнире участвуют наши футболисты 2012 года рождения и старше», — отметил главный тренер детской футбольной школы физкультурно-оздоровительного комплекса «Поварово» Валерий Помялов.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Всех участников турнира отметили медалями, а победителям вручили кубок.

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