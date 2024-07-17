К учебному году в Подмосковье построят больше 30 новых школ и отремонтируют еще 40. Губернатор Андрей Воробьев отметил высокий темп работ и призвал строго соблюдать заявленные сроки. Все объекты должны открыться 1 сентября.

«Сорок с лишним школ мы капитально ремонтируем, это большая и сложная работа. И больше 30 новых школ мы запускаем. Темпы строительства высокие. Как правило, у нас получается сдавать объекты заранее, потому что 1 сентября — это всегда долгожданный день. Сдать школу 1 октября или 1 ноября можно, но не нужно. Все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, нужно готовить заранее», — отметил губернатор на совещании правительства Подмосковья.

К 1 сентября откроется, например, большая школа на 1735 мест в мытищинском жилом комплексе «Новое Медведково». Первый звонок прозвучит также в школе с библиотечным центром и IT-полигоном в селе Павловская Слобода под Истрой. В нее смогут пойти 1,1 тысячи учеников.

При подготовке к учебному году губернатор призвал учесть итоги предыдущего. Андрей Воробьев отметил, что он был успешным, но теперь нужно брать следующую планку.

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