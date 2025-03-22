Турнир по кобудо среди 250 юных бойцов со всей России провели в Подольске

Турнир прошел в Универсальном спортивном центре «Юность» городского округа Подольск. Участники соревновались по всем направлениям традиционного японского боевого искусства: ниппон кемпо, тайхо-дзюцу, ката кобудо, нунчаку.

Отметим, что в кобудо используют различные виды оружия: серпы, нунчаки, шесты, трезубцы и другое. Спортсмены учатся сражаться как с ним, так и без него, применяя приемы против одного или нескольких соперников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет еще более доступным. До конца 2025 года в регионе появятся три новых физкультурно-оздоровительных комплекса, а после реконструкции откроются два стадиона и Клинская школа олимпийского резерва.