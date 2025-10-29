Турнир по греко-римской борьбе прошел в Мытищах

Более 160 борцов греко-римского стиля со всей Московской области собрались в мытищинском «Центре единоборств» на традиционный турнир, посвященный памяти выдающегося спортсмена и наставника Элисбара Воронкова. Этот спортивный праздник стал данью уважения человеку, чье имя неразрывно связано с историей развития борьбы в регионе.

Элисбару Викторовичу Воронкову 30 октября исполнилось бы 95 лет. Он посвятил Мытищам значительную часть своей жизни, став символом спортивного духа и преданности своему делу. Элисбар Воронков несколько раз за свою карьеру становился чемпионом и призером спартакиад народов Советского Союза, первенств по вольной борьбе, а также чемпионом страны по греко-римской борьбе 1956 года.

Воспитанники мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» показали хорошие результаты, завоевав четыре бронзовые медали.