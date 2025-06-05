Турнир по футболу среди детских дворовых команд прошел в Мытищах

Турнир по дворовому футболу в Мытищах приурочили к празднованию Дня защиты детей. Перед началом футбола для юных участников подготовили «Веселые старты». Ребята поучаствовали в мастер-классе по петанку, где они смогли продемонстрировать свою ловкость, смекалку, точность и сноровку. Это создало отличное настроение и подготовило детей к предстоящим играм. Турнир разделили на две возрастные категории, что позволило каждому ребенку проявить свои способности в соответствии с возрастом.

Четыре команды в младшей возрастной группе приняли участие в товарищеском турнире, который проходил в формате 5+1. Все участники получили заряд положительных эмоций и удовольствия от игры, а итогом стало общее торжество дружбы и командного духа.

Старшая возрастная группа состояла из четырех команд: «Гранд», «Биг Бен», «Олимпик» и сборная команда «Чукотка». Эти команды сразились друг с другом по круговой системе в формате 8+1, что добавило динамики и напряжения в борьбе за медали турнира.

Победителем турнира стал коллектив «Олимпик», который продемонстрировал отличные навыки и командную работу.