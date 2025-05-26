Турнир по футболу памяти тренера Виктора Ефимова прошел в Мытищах

Турнир по футболу памяти тренера Виктора Анатольевича Ефимова прошел на площадке во дворе дома № 33 корпус 3 по улице Юбилейной. Организаторами стали его коллеги — сотрудники отдела спортивно-массовых мероприятий ЦФКиС «Мытищи».

Виктор Ефимов много лет работал инструктором в Центре физической культуры и спорта «Мытищи». В церемонии открытия турнира в его честь приняли участие супруга Елена Николаевна, дети и внуки.

Соревнования проводятся в пятый раз. Каждый год воспитанники Виктора Анатольевича, его знакомые и друзья собираются вместе, чтобы вспомнить наставника.

В этом году победила команда «Легион», большинство членов которой на данный момент играют в составе Мытищинской футбольной лиги под названием «Гарнизон». Второе место завоевала сборная «Репульс», где также много воспитанников Виктора Ефимова. А третье стала команда сборной ЦФКиС «Мытищи».