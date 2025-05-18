Турнир по фехтованию «Кубок победы» прошел в Мытищах

В детско-юношеском центре «Галактика» состоялся открытый турнир по фехтованию, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 30 юных спортсменов — мальчиков и девочек в возрасте от семи до 14 лет.

Это мероприятие стало не просто состязанием, а настоящим праздником спорта, где ребята продемонстрировали смелость, ловкость, силу воли и настоящий спортивный дух.

«Пусть это соревнование останется для вас шагом к победе над собой, ведь фехтование — это диалог сердец. Желаю вам, чтобы вы сохраняли благородство, уважение к себе и к своему сопернику. Всего вам самого наилучшего, и помните: вы уже победители», — приветствовала участников соревнования заместитель директора детско-юношеского центра «Галактика» Ирина Медведева.

Организаторами турнира выступили управление по физической культуре и спорту, управление образования администрации городского округа Мытищи и ДЮЦ «Галактика».

Соревнования проходили в трех возрастных категориях: младшей, средней и старшей группах. По итогам турнира победители и призёры были награждены кубками, медалями и грамотами.