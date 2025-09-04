Турнир «Кубок главы» по плаванию пройдет в Королеве 13 сентября

Состязания по плаванию на кубок главы городского округа Королев состоятся в бассейне «Вымпел». Участниками могут стать все желающие.

Соревнования приурочат ко Дню города. Побороться за победу можно в различных дисциплинах в зависимости от уровня подготовки.

Среди них комплексное плавание на 100 метров, баттерфляй на 50 и 100 метров, брасс на 50 и 200 метров, спиной на 50 и 100 метров, а также свободный стиль на 50 и 200 метров. Проплыть можно не более двух дистанций на выбор.

Все участники получат памятные подарки, призеры — медали. Подать заявку можно по телефонам: 8(977) 444-55-44, 8(960) 533-63-64 или по электронной почте: fpkorolev@yandex.ru.

Ранее мы рассказывали о том, что городской турнир по футболу на Кубок главы пройдет в Королеве. Первые матчи уже состоялись на стадионе «Чайка». Второй тур проведут здесь же 6 сентября.