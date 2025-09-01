Городской турнир по футболу на Кубок главы пройдет в Королеве

В Королеве открыли турнир по футболу на Кубок главы среди детских команд 2016 года рождения. Первые матчи прошли на стадионе «Чайка».

На поле встретились команды «Чайка», «Металлист» и «Вымпел», «Космос», «Eleven» и «Динамо». В первый день игроки «Чайки» обыграли «Вымпел» со счетом 11:3. «Металлист» обыграл «Космос» — 6:0, а «Eleven» — «Динамо» со счетом 3:2.

Во второй день «Чайка» забрала преимущество у «Металлиста» со счетом 12:0, «Вымпел» обыграл «Динамо» — 13:10, а команда «Космос» взяла первенство над «Eleven» со счетом 20:14.

Второй тур пройдет на стадионе «Чайка» 6 сентября. Организаторы отметили, что встреча будет интересной, ведь сборные настроены сохранить лидерство.