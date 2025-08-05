Тур международной любительской футбольной лиги прошел в Красногорске

На стадионе «Зоркий» в Красногорске завершился чемпионат мира AFL 2025. Участниками состязаний стали 16 команд, которые сразились в формате Pro 8×8.

Также футболисты соревновались в форматах Fest и Lady. В финале команда Van-Ararat обыграла соперников из Chievo со счетом 3:2, завоевав золото Спортмастер PRO турнира. Второй год подряд игроки команды Chievo демонстрируют профессионализм, доходя до финала самого престижного чемпионата. А бронзовым призером турнира стала команда Outsider.

Все участники чемпионата мира AFL 2025 продемонстрировали зрителям, болельщикам, организаторам и судьям мастерство и высочайший уровень игры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.