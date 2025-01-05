ЦППК рассказала о забытых на новогодних праздниках вещах в поездах

Пассажиры ЦППК оставляли в поездах в основном праздничные вещи в преддверии Нового года и в начале 2025 года. Среди найденных предметов оказались украшенная блестками трость феи, игрушечная змея — символ наступившего года, а также набор карнавальных масок.

С 31 декабря по 4 января, в праздничные дни, пассажиры забыли более 20 личных вещей. Среди них, помимо новогодних сувениров и украшений, были сумки и рюкзаки.

Кроме того, сотрудники компании нашли разноцветную трость в ночь на 1 января в поезде Курского направления. При этом плюшевую двухметровую змею и карнавальные маски обнаружили в поездах Савеловского направления.

Чтобы вернуть забытые вещи, пассажиры могут обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции. Для утерянных предметов на маршрутах МЦД следует связаться с контакт-центром «Московский транспорт» по телефону 3210 (с мобильного). Сотрудник объяснит, как добраться до склада, где потерянные вещи хранятся до шести месяцев.

ЦППК призывает пассажиров быть внимательными и не забывать личные вещи при выходе из вагона.