Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Воскресенске

Ребят поздравили глава округа Алексей Малкин и генеральный директор Воскресенского филиала ООО «Завод Технофлекс» Шатмурат Гимранов. Они вручили юным гражданам паспорта и памятные подарки.

«Пусть паспорт станет для вас верным талисманом на пути к успеху, источником неиссякаемой силы и вдохновения, путеводной звездой к новым свершениям на благо нашей Родины. Любите свою страну, желайте и достигайте, стремитесь к высотам и помните: Россия — ваша крепкая опора и гордая судьба!» — обратился к ребятам глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Глава Алексей Малкин пожелал ребятам добрых друзей и достижения поставленных целей. В церемонии выступили артисты из Воскресенска.