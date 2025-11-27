Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Шатуре

Первые паспорта и памятные подарки вручили пятерым школьникам в Шатуре. Церемония прошла в библиотечно-информационном центре.

Главный документ получили Тимофей Фатьянов, Глеб Пилипенко, Тамирлан Керимов, Вадим Лукин и Садриддин Тешаев. Церемония стала частью патриотической акции «Мы — граждане России!».

С важным событием школьников поздравила исполняющий обязанности руководителя Шатурского управления Татьяна Моденко.

«Достойно носите звание гражданина Российской Федерации. Желаю вам расти настоящими патриотами большой и великой страны. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, ставьте перед собой самые амбициозные цели, и у вас все получится», — сказала Татьяна Моденко.

Теперь ребята смогут подрабатывать на время летних каникул, оформить банковскую карту и Пушкинскую карту, где им предоставят пять тысяч рублей на походы в кино и театры.

Школьники также получили возможность вступать в волонтерские отряды, рассказала амбассадор движения «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Земскова. Добровольцы участвуют в экологических акциях, занимаются плетением маскировочных сетей, помогают в организации и проведении мероприятий, поддерживают пожилых граждан.