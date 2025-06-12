Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Реутове

Напутственные слова прозвучали от заместителя главы Екатерины Отческой, Героя России, муниципального депутата Андрея Мерцалова, председателя Совета депутатов Валерия Нечая и от руководителя Ассоциации ветеранов СВО Александра Манаенко.

«От имени главы Реутова Филиппа Анатольевича Науменко вручаем ваш первый документ, ваш паспорт гражданина Российской Федерации. Документ, который будет с вами дальше всю жизнь», — обратилась к юным реутовчанам Екатерина Отческая.

Замглавы пожелала ребятам и родителям беречь родной город, дорожить им и активно участвовать в его жизни.

«Мой сын тоже в этом году получил свой первый паспорт. Я знаю, насколько это важное и волнительное событие для всей семьи. Но хочу напомнить, что это — не просто личный праздник. Все мы — часть великой страны и должны помнить и чтить свою историю, быть готовым защитить Родину, как это всегда делали наши деды и прадеды»», — рассказал Александр Манаенко.

Подросткам также вручили Конституцию Российской Федерации и книгу «История государства Российского», чтобы они знали свои права и корни государственности.