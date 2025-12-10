Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Одинцове

Церемония вручения первых паспортов 15 школьникам состоялась в Одинцове. Событие прошло в торжественной обстановке — в здании администрации округа.

Глава муниципалитета Андрей Иванов передал документы и пояснил: паспорт — не просто бумага, а знак взросления и принадлежности к великой традиции единства. Теперь ребята — полноценные граждане России и будущие участники жизни округа.

Поздравил школьников и участник образовательной программы для ветеранов спецоперации «Герои Подмосковья» Марат Музафаров. Он пожелал, чтобы паспорт стал надежным спутником.

«Права — ответственно использовать, обязанности — выполнять, стремиться к знаниям и личностному росту, ставить высокие цели и добиваться их, вносить вклад в развитие округа и России», — добавил он.

Вместе с паспортами школьники получили сувенирные наборы, Конституцию Российской Федерации и подарочное издание книги Николая Карамзина «История государства Российского».