Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Наро-Фоминске
В администрации Наро-Фоминского округа 28 июня прошла торжественная церемония вручения первых паспортов. Главный документ гражданина Российской Федерации получили 12 юных жителей округа.
С важным событием ребят поздравила заместитель главы округа, управляющий делами Елена Кузнецова.
«Получение паспорта — это не только новые права, но и новая ответственность. Желаю вам уверенно идти к своим целям, хорошо учиться, найти дело по душе и, получив профессию, возвращаться в родной Наро-Фоминский округ. Здесь вы всегда нужны», — отметила Елена Кузнецова.
Вместе с паспортами школьникам вручили экземпляры Конституции Российской Федерации, памятные обложки с изображением стелы «Город воинской славы», поздравительные адреса и сувениры.
Ученик 8 «А» класса школы № 4 Дмитрий Башкиров признался, что этот день стал для него особенным:
«Было очень приятно получить паспорт в такой торжественной обстановке», — поделился он.