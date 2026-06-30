Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Наро-Фоминске

С важным событием ребят поздравила заместитель главы округа, управляющий делами Елена Кузнецова.

«Получение паспорта — это не только новые права, но и новая ответственность. Желаю вам уверенно идти к своим целям, хорошо учиться, найти дело по душе и, получив профессию, возвращаться в родной Наро-Фоминский округ. Здесь вы всегда нужны», — отметила Елена Кузнецова.

Вместе с паспортами школьникам вручили экземпляры Конституции Российской Федерации, памятные обложки с изображением стелы «Город воинской славы», поздравительные адреса и сувениры.

Ученик 8 «А» класса школы № 4 Дмитрий Башкиров признался, что этот день стал для него особенным:

«Было очень приятно получить паспорт в такой торжественной обстановке», — поделился он.