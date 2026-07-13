Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Мытищах

Для каждого из ребят день стал волнующим и значимым событием. Получение паспорта гражданина Российской Федерации открывает новый этап в жизни — время ответственности, самостоятельности и новых возможностей.

Школьники пришли вместе со своими родственниками: мамами, папами, братьями и сестрами, — чтобы разделить этот волнующий момент в день семьи, любви и верности.

«Дорогие ребята! Я желаю вам успехов в учебе, спорте, творчестве и всех добрых начинаниях. Пусть рядом с вами будут любящая семья, надежные друзья и мудрые наставники. Идите вперед, не бойтесь мечтать и ставьте перед собой самые амбициозные цели. Мы, взрослые, всегда будем поддерживать вас во всех ваших начинаниях. Семья — это место, где нас любят, защищают от трудностей, учат делать первые шаги и верить в себя», — обратилась к виновникам торжества Юлия Купецкая.