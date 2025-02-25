Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Можайске

Еще 20 подростков из Можайска получили важный документ — первый паспорт — на торжественной церемонии. Ее провели в местном ЗАГСе.

На мероприятии побывали заместитель главы Можайского муниципального округа Мария Азаренкова, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова и военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, а также родственники и друзья школьников.

«Дерзайте и будьте смелыми! Знайте, что только у тех, кто стремится быть первым и не боится трудностей, все обязательно получится! Хорошо учитесь, радуйте своих родителей и, конечно, делайте Можайский округ еще лучше», — сказала Мария Азаренкова.

Отметим, что ранее мы рассказывали о том, что в январе на подобной церемонии паспорта получили еще 14 школьников в Можайске. Документы им вручил в том числе глава округа Денис Мордвинцев.