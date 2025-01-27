Еще 14 школьникам в Можайске вручили первые паспорта

Торжественная церемония прошла 24 января в загсе. Вместе с ребятами на мероприятие пришли их родные, для которых этот день стал настоящим праздником.

Первые паспорта школьникам вручали глава Можайского округа Денис Мордвинцев, представитель Московской областной думы Татьяна Сердюкова и депутат окружного совета Александр Козлов. Вместе с главным документом ребята получили памятные подарки.

Глава муниципального округа поздравил новых граждан России. «Это ваш основной документ — берегите его, относитесь к нему с уважением», — обратился Денис Мордвинцев к ребятам.

После окончания церемонии школьники, их родители и друзья сфотографировались на память об этом важном дне.

Напомним, торжественные церемонии вручения паспортов в Подмосковье начали проводить с 2019 года по инициативе губернатора области Андрея Воробьева.