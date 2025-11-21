Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Красногорске

Торжественная церемония вручения паспортов школьникам прошла в УМВД России по городскому округу Красногорск в рамках акции «Мы — граждане России!». Документы ребятам вручили начальник Управления, подполковник полиции Дмитрий Богомолов, начальник миграционного пункта № 1, майор полиции Ирина Куприянова, заместитель председателя Общественного совета Александр Занин и представители «Движения первых».

Дмитрий Богомолов и Ирина Куприянова вручили школьникам не только паспорта, но и основной закон страны — Конституцию Российской Федерации.

Сотрудники полиции обратились к школьникам с напутственными словами и пожелали ребятам стать добропорядочными гражданами страны.

Отметим, акция «Мы — граждане России!» создана, чтобы подчеркнуть значимость получения первого паспорта в жизни молодых людей.

