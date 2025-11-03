Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Красногорске

Так прошла акция «Я — гражданин России». Торжественная церемония символично состоялась в Музее техники.

Вручение паспортов провели в торжественной атмосфере. Почетными гостями мероприятия стали участники спецоперации Александр Бобин и Игорь Смирнов. Им вручили заслуженные награды — Орден мужества и медаль «За отвагу».

«Сегодня мы чествуем героев настоящего. Тех, кто в это время сильных людей бьется с нацизмом на фронте. И в истинном сплочении объединился в тылу ради помощи участникам специальной военной операции. Среди них наши бойцы — Александр Николаевич Бобин и Игорь Евгеньевич Смирнов.

Спасибо, дорогие друзья, за ваше неравнодушие, мужество и ваши добрые сердца», — сказал Дмитрий Волков.