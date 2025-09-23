Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Красногорске

Почетные гости поздравили ребят с этим важным событием, подчеркнув, что получение паспорта — это начало взрослой жизни и осознание ответственности за будущее семьи, города и страны.

«Действительно, для вас это праздник. Для родителей — это волнение, потому что это абсолютно новый взрослый документ, который первый для вас и самый важный. Но я каждый раз не устаю напоминать, что это не только большая честь, это, безусловно, большая ответственность», — обратилась к виновникам торжества Наталья Тимошина.

Новенький паспорт теперь есть и у Александра Пастухова. Школьник в шутку называет его своим «напарником», ведь, когда уже стукнуло 14 лет, без такого документа в стране никуда. А получить его удалось в одно время с именинами родного города: этой осенью Красногорску исполнилось 93 года.

«На самом деле, было очень приятно. И мы очень рады, что так совпало. Много добрых слов ребятам сказали, я думаю, они это запомнят», — поделилась впечатлениями мать Александра Ольга Пастухова.

Музыкальным подарком для участников акции «Я — гражданин России» стало выступление группы «Клюква».