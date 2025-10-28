Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Балашихе

В администрации Балашихи состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов 35 школьникам городского округа. Мероприятие прошло под руководством главы округа Сергея Юрова, который поздравил ребят и пожелал им стать достойными гражданами России.

Церемония стала частью всероссийской патриотической акции «Мы — граждане России!», направленной на то, чтобы сделать получение первого паспорта по-настоящему торжественным и запоминающимся событием для подростков. Эта инициатива способствует формированию у молодежи чувства ответственности за свою страну, гордости за ее достижения и осознанного отношения к статусу гражданина России.

Организатором акции выступает общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». Проект реализуется по всей стране и становится важным этапом в воспитании гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения.

Вручение первых паспортов — символический шаг во взрослую жизнь, который подчеркивает значимость гражданских прав и обязанностей. Подобные мероприятия помогают молодежи осознать свою роль в обществе и стимулируют стремление к активной жизненной позиции во благо Родины.