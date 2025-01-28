Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Балашихе

В Балашихе состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов 43 школьникам. Она прошла в администрации городского округа. Мероприятие стало частью проекта «Мы — граждане России».

Паспорта юным гражданам вручил глава города Сергей Юров. Проект «Мы — граждане России» ставит перед собой цель сделать вручение паспортов не просто формальностью, а значимым событием, которое формирует чувство патриотизма у молодежи. Инициатива реализуется в рамках общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Событие стало важным шагом для школьников. Ожидается, что проект будет продолжаться и в будущем, предоставляя возможность другим ребятам стать частью такого значимого момента.

Ранее мы рассказывали о том, что церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Одинцове.