Церемония вручения первых паспортов школьникам прошла в Одинцове

Школьники из Одинцовского округа получили свои первые паспорта. Главные документы в торжественной обстановке вручили 24 девушкам и юношам, которые достигли четырнадцатилетнего возраста.

Паспорта гражданина Российской Федерации молодым людям вручила председатель Совета депутатов муниципалитета Татьяна Одинцова.

«Хочется всем пожелать, чтобы вы чувствовали особую гордость за нашу страну, за наших жителей, за себя, имели уже серьезную ответственность и помнили, что вы свой первый документ получили в юбилейный год 80-летия победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Этот год объявлен Годом защитника Отечества. Желаю и вам, и вашим семьям мирного неба над головой», — поздравила ребят Татьяна Одинцова.

Также подросткам подарили подарочное издание книги Николая Карамзина «История Государства Российского». Кроме того, теперь старшеклассники смогут посещать музеи, выставки и другие культурные мероприятия благодаря «Пушкинской карте». Теперь они смогут оформить ее с помощью паспорта.