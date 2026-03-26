Церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске

Во Дворце культуры «Химик» состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям Воскресенска, достигшим 14-летия. С важным событием в жизни подростков поздравили заместитель главы городского округа Ольга Коротеева и директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Владимир Шведиков.

«Вы — будущее нашей страны. Для вас уже сейчас открыты самые широкие возможности для учебы и самосовершенствования, чтобы впоследствии стать настоящими профессионалами и трудиться для дальнейшего процветания родной России. Уверена, что вы приложите все усилия, чтобы успешно освоить школьную программу и сделать правильный выбор будущей профессии. Ставьте перед собой достойные цели и уверенно идите к ним!» — обратилась к ребятам Ольга Коротеева.

Сделать церемонию по-настоящему праздничной помогли воскресенские артисты. Поддержать виновников торжества и разделить с ними радость события пришли родители, родные и друзья.



