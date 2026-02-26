Церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске

С важным событием юных воскресенцев поздравил глава округа Алексей Малкин. Он отметил, что получение паспорта — это рубеж взросления, символ принадлежности к стране и ее традициям, а также начало нового этапа, связанного с личной ответственностью. Глава пожелал ребятам ярких открытий, смелых поступков и вдохновения на добрые дела, а также чтобы их сердца всегда были наполнены энтузиазмом и патриотизмом.

Праздничную атмосферу создали выступления местных артистов. Поддержать виновников торжества пришли их родители, родные и друзья. Вместе они разделили радость важного события.

В прошлый раз церемония проходила в том же дворце культуры. В рамках мероприятия паспорта вручили 18 подросткам.