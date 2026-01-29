Церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Во дворце культуры «Химик» 18 юных воскресенцев получили главный документ в жизни. Мероприятие прошло с участием почетных гостей.

Глава округа Алексей Малкин поздравил молодежь, отметив, что паспорт — не просто удостоверение, а символ принадлежности к великому народу с богатой историей и традициями.

Поздравить новых граждан также пришли председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура. Они обратились к молодежи с напутственными словами, пожелав смелости, удачи и успехов в достижении целей.

Для создания праздничной атмосферы на сцене выступили воскресенские артисты. Разделить важный момент с виновниками торжества пришли их родители, родные и друзья.

В конце 2025 года первые паспорта школьникам торжественно вручали в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Тогда, поздравляя ребят, Алексей Малкин отметил важность этой доброй традиции.