Церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске
Еще 11 подростков в Воскресенске получили первые паспорта в торжественной обстановке. Главный документ им вручил глава округа Алексей Малкин.
Церемония прошла в малом зале Дворца культуры «Химик». Ребят пришли поддержать родители и глава округа.
«У вас впереди открыты все пути. Мечтайте, добивайтесь, идите вперед. Я уверен, все у вас получится. Счастья, всего самого наилучшего, упорства, знаний, удачи. Все у вас будет хорошо!» — сказал Алексей Малкин.
Паспорт получила Кристина Солохина, ученица школы № 20.
«Я рисую и занимаюсь разным рукоделием. Хочу поступить на ветеринара и лечить животных», — поделилась она.
Документы получили 11 школьников. Семья Трефиловых пришла на церемонию всей семьей.
«Такие яркие ощущения. Я хочу поступить в престижный институт, окончить с красным дипломом и устроиться на высокооплачиваемую работу», — рассказал Александр Трефилов.
Праздничный вечер запомнится виновникам торжества памятными фотографиями и яркими выступлениями артистов дворца культуры «Химик» имени Докторова.