Церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске

Еще 11 подростков в Воскресенске получили первые паспорта в торжественной обстановке. Главный документ им вручил глава округа Алексей Малкин.

Церемония прошла в малом зале Дворца культуры «Химик». Ребят пришли поддержать родители и глава округа.

«У вас впереди открыты все пути. Мечтайте, добивайтесь, идите вперед. Я уверен, все у вас получится. Счастья, всего самого наилучшего, упорства, знаний, удачи. Все у вас будет хорошо!» — сказал Алексей Малкин.