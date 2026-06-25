Церемония вручения первых паспортов прошла в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске 24 июня прошла торжественная церемония вручения паспортов юным жителям округа, достигшим 14-летия. Глава округа Алексей Малкин вместе с директором филиала «ВМУ» компании «Уралхим» в Воскресенске Владимиром Шведиковым и депутатом Жанной Мишиной вручили ребятам их первые главные документы.

Торжественное мероприятие, на которое подростки пришли вместе с родными и друзьями, подчеркнуло важность момента, объединив молодых людей вокруг общих ценностей.

«Видеть счастливые глаза детей и гордые лица родителей, чувствовать атмосферу общей радости — бесценно. Такие моменты объединяют поколения и остаются в памяти на всю жизнь. Убежден, что проводить вручение паспортов в торжественной обстановке — это замечательная традиция, которую будем беречь и продолжать», — отметил Алексей Малкин.