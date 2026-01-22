Церемония вручения первых паспортов прошла в Павловском Посаде

Торжественное мероприятие стало знаковым событием для подростков и их семей. В своем обращении к молодым людям глава подчеркнул значимость момента.

«Это не просто документ, а знак новых прав, ответственности и самостоятельности. У каждого из ребят впереди свой путь, и я искренне желаю идти только вперед: ставить перед собой цели и уверенно достигать их — учебой, трудом, упорством. Очень важно прислушиваться к родителям — их опыт и поддержка помогают принимать верные решения. И, конечно, ценить свою Родину: уважать ее историю, сохранять традиции, быть полезными людям и месту, где вы живете», — отметил Денис Семенов.

Также на церемонии вручили памятные фотографии с предыдущего мероприятия трем юным павловопосадцам, которые получили свои первые паспорта в декабре 2025 года.