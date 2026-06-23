Церемония вручения первых паспортов прошла в Можайске

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев обратился к юным гражданам: «Сегодня для вас по-настоящему торжественный день — вы получаете свой первый паспорт. Годы будут лететь, документ сменится, но это событие останется с вами навсегда. Желаю вам главного — найти свое призвание, дело по душе. Не бойтесь пробовать, искать себя. Я убежден: у вас все получится. Если постигнет неудача, помните: она порой дает даже больше, чем легкая победа. Помните главный девиз — только вперед». Родители и близкие разделили с детьми радость этого важного шага. В завершение церемонии участники сделали общее фото на память.