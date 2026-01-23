Церемония вручения первых паспортов прошла в Люберцах

Мероприятие состоялось 22 января. В торжественной обстановке глава городского округа вручил документы юношам и девушкам в Кадетской школе.

Это первое в 2026 году торжественное вручение паспортов, которое проходит в округе по уже устоявшейся традиции.

В своем обращении глава округа Владимир Волков пожелал молодым гражданам быть достойными жителями великой страны, добиваться успехов в учебе и стремиться к значимым достижениям.

Кроме самого документа, каждому школьнику были вручены Конституция Российской Федерации как символ гражданской ответственности, а также специальная обложка для паспорта и поздравительный адрес.

Напомним, в декабре 2025 года церемония проходила в школе № 51 имени Северина в поселке Мирный и была приурочена ко Дню Конституции Российской Федерации. Это мероприятие стало важным событием для школьников, их родителей и педагогов.