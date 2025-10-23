Церемония вручения первых паспортов прошла в Ленинском округе

Паспорта в специальных подарочных обложках от «Движения первых» ребятам вручила член Общественной палаты Ленинского округа Ольга Далимаева. Она поздравила школьников с этим значимым шагом во взрослую жизнь и пожелала бережно относиться к паспорту, любить Родину и быть настоящими патриотами своей страны.

Поддержать юных активистов пришли их родители. Ученица Володарской школы подготовила для виновников торжества творческий номер.

Участники церемонии дали клятву быть верными своей стране и достойными гражданами России.

«Для меня получение паспорта — это важный шаг во взрослую жизнь. Этот документ предоставляет возможность становиться более самостоятельным и открывает путь к новым свершениям», — поделилась активистка Мария Сикачева.